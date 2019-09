Meteo, weekend pienamente estivo

L’alta pressione delle Azzorre si estende in questi giorni su tutta l’Europa centrale e Mediterraneo, regalandoci un ultimo scorcio di estate settembrina. Temperature in aumento e sopra la media del periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 13 a martedì 17 Settembre.

In questi giorni il cielo sarà in prevalenza sereno con poche nubi di passaggio, e anche l’attività cumuliforme sui rilievi sarà piuttosto ridotta, con quasi totale assenza di precipitazioni. Temperature in stazionarie o in lieve aumento e con valori che ad inizio settimana saranno diffusamente oltre i 30 °C con punte di 32 °C. Solo sulle coste liguri potrebbero mantenersi al di sotto. Minime generalmente tra i 16 e i 20 °C. Venti quasi del tutto assenti o deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste liguri.

Da mercoledì 18 settembre

Aria più fredda giungerà da nordest facendo tornare le temperature in media o poco sotto. Un passaggio perturbato potrebbe portare piogge e temporali ma è ancora presto per dare conferme.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona