Stella, fossa Imhoff del Mezzano: al via il potenziamento del sistema di depurazione

La Provincia di Savona ha espresso il nulla osta ambientale per l’approvazione e realizzazione del progetto di adeguamento, con potenziamento, dell’impianto di depurazione acque nere a servizio delle Località Mezzano, Marcondino, e porzione di San Martino Centro, posizionato in Località Mezzano con scarico finale nel limitrofo torrente Riobasco. Lo comunica in una nota il Comune di Stella.

L’intervento prevede l’installazione di una nuova fossa Imhoff completamente interrata dimensionata a servizio di circa 240 abitanti, in sostituzione di quella attualmente esistente che ne serve, oggi sottodimensionata, solo 140.

L’obbiettivo è quello di adeguare il sistema di depurazione alle normative vigenti e mitigare i miasmi dello scarico finale nella vallata del Riobasco. La progettazione ed i lavori avverranno a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato e beneficiano di un contributo di € 75.000 a carico del Comune di Stella.