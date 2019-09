Caduta bulloni, oggetti metallici e calcestruzzo: il viadotto Costa a Celle a rischio come il Teiro di Varazze

Non solo problemi di caduta oggetti e crepe sul viadotto Teiro a Varazze sull'autostrada A10, a preoccupare è anche il tratto del viadotto Costa a Celle Ligure in direzione Genova.

Non mancano le segnalazioni dei cittadini della zona che hanno già contattato i tecnici di Autostrade (i quali hanno anche effettuato sopralluoghi) per la caduta di oggetti metallici, pezzi di calcestruzzo e bulloni dal cavalcavia che attraversa il territorio cellese.

Circa un anno fa il Comitato Viadotto Teiro aveva incontrato il varazzino Simone Perata, ingegnere edile e amministratore di condominio e la sua relazione tecnica firmata era stata acquisita agli atti del Comune di Varazze su precisa disposizione del sindaco Alessandro Bozzano, il quale l’ha trasmessa subito anche all’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone impegnato a comporre un articolato dossier regionale da inviare al ministero competente.

Sul viadotto Teiro si erano aperte vistose crepe e non erano mai state montate le barriere antirumore, presenti però in questo caso a Celle, le quali dovrebbero creare anche un imponente sbarramento per qualsiasi oggetto a rischio caduta. Ma così non accade e l'incolumità dei cittadini è sempre più a rischio.