Cairo, rogo all'Italiana Coke: le minoranze chiedono la convocazione della commissione ambientale

I consiglieri comunali di Cairo Montenotte Giorgia Ferrari, Matteo Pennio, Alberto Poggio, Roberta Beltrame e Nicolò Lovanio chiedono la convocazione della commissione ambiente a seguito dell'incendio divampato nello stabilimento di Italiana Coke lo scorso 8 settembre.

Come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, l'incidente aveva provocato miasmi e un picco di benzene fuori norma. Da 0,26 microgrammi per metro cubo d'aria prima dell'incidente a 16.9 microgrammi. 5.38 dopo tre ore e 0,71 a mezzanotte.

"Siamo a chiedere la convocazione urgente della commissione consiliare ambiente, affinché vengano fornite a tutti i cittadini le informazioni corrette sulle cause dell'incendio - spiegano i consiglieri comunale - sia sulle conseguenze in termini ambientali e sanitari, sia sulle procedure che il Comune intende attivare con l'azienda per una maggiore prevenzione a tutela dei cittadini".

Commenta il primo cittadino Paolo Lambertini: "Prima di prendere qualunque decisione, aspettiamo di avere tutti gli elementi. Al momento non è cosi, visto che siamo ancora in attesa della relazione da parte dell'Italiana Coke". Intanto, la polizia locale ha consegnato un fascicolo su quanto accaduto alla Procura.