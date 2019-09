Contenzioso tra la Loanesi e l'Agenzia delle Entrate. Il Comune precisa: "Non siamo coinvolti"

In relazione alle notizie apparse in questi giorni sugli organi di stampa, relative ad un contenzioso fra l'ASD Loanesi San Francesco e l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Loano tiene a precisare di non essere parte del contenzioso.



Comunica, altresì, che la vicenda non riguarda in alcun modo le motivazioni che hanno portato alla revoca in capo alla ASD Loanesi San Francesco Calcio dell'affidamento del complesso sportivo Ellena. Revoca che è stata ritenuta legittima sia dal Tar Liguria che dal Consiglio di Stato in sede cautelare.