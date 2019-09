Giustenice, il 15 settembre l'omaggio a Gilberto Govi

Domenica 15 settembre, alle ore 21.00 presso la Tensostruttura comunale di Giustenice (sita nell'area sportiva sotto Piazza Vittorio Veneto - Piazza del Comune), sarà rappresentato uno spettacolo teatrale finalizzato ad omaggiare il grande artista genovese Gilberto Govi.

L'iniziativa di intrattenimento culturale, organizzata con il patrocinio del Comune, tratterà della vita, delle opere, e delle poesie di Gilberto Govi. Non mancheranno gli aneddoti ed una comicissima farsa finale dal titolo "in pretura".

La Compagnia teatrale "Gli Zanni", diretta dal regista ed attore Nino Manitto, propone lo spettacolo teatrale insieme ad artisti di collaudata bravura e attori per passione. Gli Zanni, infatti, con grande impegno si dedicano al teatro portato nelle piazze al più vasto pubblico possibile come nella più antica tradizione e di piazza in piazza hanno raccolto applausi e ottenuto numerosi successi con le loro rappresentazioni.

L'ingresso è libero e gratuito.