Tornano in azione le liste "Aria Nuova Per Albenga" e "Solo per Albenga": "Ora guardiamo alle regionali"

Ieri Sera , presso la Pizzeria LOV" di Albenga dopo la pausa estiva le due liste civiche "Aria Nuova Per Albenga" e "Solo per Albenga" a sostegno del candidato Sindaco Diego Distilo, si sono riunite per confermare il cammino politico e la presenza sul territorio della città di Albenga.

Durante la serata si è parlato dei primi mesi di amministrazione comunale e si è condivisa l'organizzazione ed il percorso che si vorrà intraprendere .

E' emersa dai partecipanti la grande soddisfazione nei confronti dell'amministrazione comunale tutta e soprattutto la piena fiducia nel Sindaco Riccardo Tomatis, persona "seria e di parola" nel voler portare avanti i due progetti importanti proposti e condivisi nell'accordo politico ovvero la costituzione di questo nuovo soggetto pubblico che possa dare risposta alle continue esigenze cittadine tenendo in considerazione la crisi occupazionale che stiamo vivendo oltre che alla riqualificazione di Viale Che Guevara già molto avviata.

Presente all'incontro, oltre ai membri, Diego Distilo, attuale Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara: "Sono davvero felice e soddisfatto nel ritrovare il gruppo che mi ha sostenuto in campagna elettorale compatto e coeso , ho relazionato sui primi mesi di mandato e insieme abbiamo dato priorità assoluta nel proseguimento del cammino per la creazione del nuovo soggetto pubblico oltre che alla nuova visione di Viale Che Guevara.

E' per me grande soddisfazione ed orgoglio trovare a fianco queste splendide persone che vogliono continuare il cammino per migliorare Albenga sentire il loro sostegno mi carica di positività e mi porta a lavorare ancora di più in maniera incisiva, personalmente mi sto adoperando in ogni modo per portare avanti i progetti condivisi oltre ad essere a fianco all'amministrazione comunale .

Si è parlato come procedere nei prossimi mesi creando un gruppo che si muova nelle frazioni e nell'intera città per ascoltare i cittadini, insomma continueremo quanto già avviato in campagna elettorale partendo dalla fiducia che le circa 1500 persone ci hanno dato guardando al bene di Albenga e degli albenganesi comuni e perchè no con lo sguardo proiettato verso le prossime Elezioni Regionali".