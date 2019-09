Un successo senza precedenti per i Grand Hotel Letterari di Varazze

Positiva conclusione per la rassegna estiva dei Grand Hotel Letterari, incontri serali con gli autori sulla spiaggia dei bagni Grand Hotel di Varazze.

Idea vincente, nata dalla collaborazione tra lo stabilimento balneare Grand Hotel e la libreria Tra le Righe di Varazze, giunta quest'anno alla sua quarta edizione.

Sulla spiaggia dei bagni Grand Hotel si sono succeduti otto autori che hanno trattato argomenti eterogenei, attirando pubblico diverso ad ogni appuntamento. Con, inoltre, due incontri/laboratorio fuori calendario dedicati ai più piccoli.

Gli scrittori provenienti da differenti case editrici, alcune di rilievo nazionale, hanno presentato i loro libri in una cornice suggestiva e raccolta. Grazie alle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, quasi tutti gli incontri si sono svolti direttamente in riva al mare, in una sorta di salotto letterario balneare.

Gli organizzatori della rassegna - Barbara e Marina della libreria Tra le Righe e Francesca, Marco e Vanessa dei bagni Grand Hotel - si dicono soddisfatti perché questa quarta edizione, ancora più delle precedenti, ha raggiunto un riscontro positivo.

"Siamo riconoscenti agli autori e autrici per l'interessamento e l'entusiasmo dimostrato nel partecipare alla nostra rassegna, - dicono gli organizzatori - quest'anno tra l'altro maggiormente pubblicizzata dai quotidiani locali e on line. Un particolare ringraziamento va a coloro che si sono prestati nel non semplice compito di intervistare gli autori, facendolo con impegno e serietà. Ma soprattutto alle persone che sono intervenute e che continuano a credere insieme a noi a questo progetto. Già da ora stiamo lavorando per organizzare la quinta edizione della prossima estate."

Una rassegna letteraria che per la sua continuità nel tempo ed il numero di incontri svolti per tutto il periodo estivo, è da annoverare tra gli eventi patrocinati dalla Città di Varazze, che con costanza cercano di offrire un intrattenimento culturale ai cittadini e ai turisti.

Di seguito tutte le date e gli autori intervenuti :

- 26 giugno Federica Piera Amadori "Amari spicchi d'arancia", casa editrice Le Mezzelane;

- 10 luglio Roberto Centazzo "Mazzo e Rubamazzo", TEA edizioni

- 17 luglio Giorgia Wurth "Io, Lui e altri effetti collaterali", Noeditore

- 24 luglio Adriana Assini "La spada e il rosario", Scrittura&Scritture

- 7 agosto Carlo Denei "Come se fossi sano", Cordero Editore

- 21 agosto Emanuela Abbadessa "E' da lì che viene la luce", PIEMME

- 28 agosto Daniela Piazza "La musica del male", Rizzoli

- 2 settembre Stefano Conti "Io sono l'imperatore", Affinità Elettive

Gli appuntamenti per i più piccoli hanno visto le presentazioni di :

- 8 agosto Stefano Pastorino "Domandino"

- 22 agosto Elisabetta Friggi "Muunky, da Banamondo a Pechino"