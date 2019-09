Toti presenta ufficialmente Cambiamo: "Prima lista alle regionali in Umbria"

"Cambiamo!", il nuovo soggetto politico fondato da Giovanni Toti, è stato presentato ufficialmente a Roma, presso la Camera dei Deputati. Chiaro l'orizzonte politico che orienterà l'azione del partito: "Vogliamo occupare quello spazio che prima era di Forza Italia", ha spiegato Toti ai microfoni di Palazzo Montecitorio annunciando i primi cinque deputati aderenti, la spezzina Manuela Gagliardi e i lombardi Stefano Benigni, Alessandro Sorte, Giorgio Silli e Claudio Pedrazzini. Il governatore ligure punta quindi a svuotare il partito di Berlusconi dei restanti consensi, e di convincere nuovamente gli ex elettori di Forza Italia a riconoscersi in una linea di centrodestra moderato.

Lo stesso Toti fissa poi la prima sfida per "Cambiamo!" in concomitanza con le elezioni regionali in Umbria: il partito parteciperà alla consultazione. "Oggi approdiamo alla Camera, presto arriveremo al Senato - dichiara Toti durante la conferenza stampa di presentazione -. Siamo anche pronti per un'espansione sul territorio: avremo gruppi consiliari in Lazio, in Lombardia, in calabria e in Veneto, nelle grandi e nelle piccola città. Puntiamo ad avere 1500 circoli entro Natale".

Toti ha rimarcato la differenza del suo movimento politico dalla Lega, ma allo stesso tempo chiarisce che non i sono margini per collaborare con il nuovo governo Conte, definendo con chiarezza il posizionamento di "Cambiamo!" nel quadro politico del momento.