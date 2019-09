Millesimo, quando cuore e realtà trovano motivo di orgoglio

Il trentennale impegno politico e professionale mi ha consentito, oltre che pendolare da Cuneo a Roma, di visitare buona parte dei comuni italiani confrontandone i luoghi e le amministrazioni, quindi per anni ho trascurato il mio paese, ma non ho mai dimenticato le radici, al punto di aver contribuito a deliberare a suo tempo l'inserimento (meritato) di Millesimo tra i borghi più belli d'Italia certificati dell'ANCI.

Di recente sollecitato da un amico di infanzia ho trascorso una giornata in loco, abbiamo ceduto ad un pizzico di "amarcord" rammentato episodi di giovinezza, uno tra tutti la conquista nel 1973 del campionato di calcio di terza categoria con la formazione di cui entrambi fummo inamovibili titolari, capitanata dal giocatore/allenatore (eravamo già avanti) Roberto Briano ed ho scoperto che l'allora fotografo della squadra Picalli è il nuovo Sindaco non esprimo giudizi, ma se amministra come fotografava, credo possa solo fare bene.

Ciò posto, concludo sottolieando di aver benritrovato il mio paese: una meraviglia! Di cui andrebbero fieri il sindaco/barbiere Zoppi (comunista) e il senatore Ruffino (democristiano) storici ed indimenticabili protagonisti della vita politica della comunità.

Quindi bando alle diatribe e come sgolava a bordo campo l'allora presidente della squadra di calcio signor Bologna: "animo Millesimo".



Piercarlo Malvolti