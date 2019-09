Andora, terminati i lavori di messa a norma del plesso di via Cavour

Venerdì 20 settembre, alle ore 10.00, con la cerimonia di inaugurazione della nuova mensa scolastica, della sovrastante terrazza e del campo da basket, l’Amministrazione Demichelis chiude il grande cantiere che, in poco più di due anni, ha realizzato la messa a norma, il consolidamento statico e il completo rinnovo del plesso scolastico di via Cavour dichiarato a rischio crollo nel maggio del 2017. Un'impresa a tempo di record che ha caratteristiche di unicità per la velocità di realizzazione.

Il fronte dell’edificio scolastico che viene riconsegnato alla comunità di Andora ha ora un aspetto diverso. La mensa è stata rinnovata e ampliata: è un blocco grigio scuro con grandi finestre a contrasto con la facciata color senape; sulla sua copertura è stata realizzata una terrazza che permetterà l’accesso autonomo alla nuova palestra e potrà essere utilizzata anche come aula didattica all’aperto.

Sul retro del plesso è stato completamente rifatto il campo da basket che sarà aperto anche alla cittadinanza fuori dagli orari scolastici.

“Con emozione riconsegniamo alla Comunità una scuola più moderna, sicura e accogliente. Il suo completo rifacimento ha segnato l’inizio di una stagione di maggiore attenzione alla sicurezza degli edifici pubblici di Andora che è partita dal plesso di via Cavour, perché era a rischio crollo, ma che ha interessato anche la scuola Materna di via Piana del Merula , oggetto di un recente intervento di rinforzo strutturale e la parte vecchia di quella di Molino Nuovo su cui si è operata una riqualificazione e un intervento di efficientamento energetico – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Oggi le scuole sono sicure e con maggiori spazi e servizi. La nuova mensa permetterà di accogliere contemporaneamente sia gli studenti delle Primarie che delle Secondarie di primo grado, da sempre costrette ai turni. La nuova palestra avrà un accesso autonomo per le società sportive che potranno contare anche sul nuovo campo da basket affinché lo sport sia il giusto complemento alla didattica nella formazione dei ragazzi”.

Si chiude così un ciclo di lavori, realizzati interamente con fondi comunali. La prima ad essere messa in sicurezza e aperta, nel febbraio 2018, è stata la scuola Secondaria di Primo Grado “Benedetto Croce”, poi a settembre 2018 la Primaria “Angiolo Silvio Novaro”. Nel febbraio scorso c’è stata l’apertura della palestra.

“E’ il risultato di un grande lavoro di squadra che ci ha visto uniti nel dare concretezza alla parola prevenzione – ha dichiarato Demichelis – La scelta dell’Amministrazione è stata sostenuta e attuata dalla professionalità di Dirigenti, Funzionari, tecnici e operai comunali, dai docenti, dagli operatori scolastici, dalle famiglie e naturalmente dalle ditte che hanno rispettato i tempi. Stress, notti insonni, sopralluoghi e riunioni per organizzare i vari traslochi e migliorare i servizi lasciano ora spazio ad una grande soddisfazione da condividere con tutta Andora”.