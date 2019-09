Ritardi nella conclusione dei lavori sull'ex Alborada a Celle, il comune risolve il contratto con la ditta appaltatrice

Ritardi nei lavori di restyling dell'ex locale Alborada a Celle e il comune decide di sciogliere il contratto.

Al centro della determina i 100 giorni di ritardo rispetto alla conclusione dell'intervento sulla struttura cellese presente sul lungomare Crocetta in località Piani.

La ditta CO.GE.AS srl di Asti si era aggiudicata i lavori per circa 124mila euro e lo scorso 8 marzo era stato stipulato il contratto d'appalto, ma secondo il comune di Celle l'azienda non ha chiesto una proroga per ultimare o sospendere i lavori e anzi ha continuato a ritardare la conclusione ben oltre i 45 giorni previsti portando così l'amministrazione a risolvere il contratto tramite l'affidamento ad uno studio legale.

"Ci risulta che non è la prima volta che ritardano nella conclusione di alcuni appalti" spiega il sindaco di Celle Caterina Mordeglia che questa mattina o lunedì effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

Nell'ex Alborada non ci sarà posto solo per la biblioteca civica ma spazio anche nel piano terreno per una parte espositiva culturale, per le proiezioni (che al momento si effettuano in sala consiliare), postazioni di tele lavoro, tavoli start up per i giovani e riunioni e un piccolo spazio dedicato al bar, accantonato il caffè letterario, invece, idea della precedente amministrazione Zunino. Sul tetto ci sarà spazio per matrimoni civili, cerimonie, eventi.