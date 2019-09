Celle, venerdì 20 settembre l'ultimo saluto a Valentina Agostini

Si svolgerà venerdi 20 settembre alle 18.30 nella chiesa di San Michele a Celle la messa per ricordare Valentina Agostini, 41enne cellese deceduta a Canazei, in Trentino Alto Adige, lo scorso 5 settembre a causa di una caduta di circa 40 metri durante un'escursione.

Valentina, segretaria del reparto pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona e esploratrice per passione, stava percorrendo a piedi il sentiero che dalla forcella Pordoi posta al sottostante passo Pordoi quando è scivolata per il ripido percorso ed è rotolata per una ventina di metri sul ghiaione. L’allarme al 112 era stato lanciato dal gestore del rifugio che aveva sentito delle urla.