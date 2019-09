E' stato lanciato l'allarme per uno scontro tra un'auto e una moto in via Quiliano a Savona all'altezza del cimitero.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della Croce Rossa di Vado che ha trasportato il ferito, il conducente del mezzo a due ruote, in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto anche la polizia locale che si è occupata di rilevare il sinistro.