Albenga: Osteria del Tempo Stretto, tutti esauriti i posti disponibili della serata dedicata al “Peperone”

Per celebrare il peperone di Carmagnola, vera eccellenza piemontese, Cinzia Chiappori, insieme ai colleghi savonesi Lorenza Giudice e Stefano Pezzini, recentemente insigniti del diploma di “Peperone Ambassador” hanno preparato una cena dove il peperone di Carmagnola è stato assoluto protagonista di tutto il menù. Ecco i piatti preparati con le cinque varietà di peperoni prodotti dal Consorzio del Peperone di Carmagnola: uovo peperino; peperone grigliato, brus e tapenade; involtino no spreco; risotto peperoni e burrata; il branda va in Piemonte; e come dessert crostata di peperoni con cassata ligure con peperoni canditi di Carmagnola.

Ricordiamo le cnque varietà di peperoni: quello quadrato, che presenta una forma cubica e quattro punte; il peperone quadrato allungato più piccolo ma con una buccia spessa, che si asporta facilmente dopo la cottura; il Corno o Lungo che ha forma allungata, come quella di un corno e un sapore dolce e croccante; il Trottola a forma di cuore e con una piccola punta che lo rende simile a una trottola e il Tomaticot dalla forma tondeggiante e leggermente schiacciata ai lati, proprio come un pomodoro molto croccante e dal gusto delicato. Gli chef utilizzando i peperoni delle cinque varietà del Consorzio realizzeranno piatti originali e dove il protagonista assoluto sarà appunto questo ortaggio.

“L’esperienza di questo menù realizzato a sei mani è stata molto interessante e siamo contenti che il pubblico abbia apprezzato la proposta gastronomica che prevedeva piatti nuovi e originali appositamente studiati per esaltare le caratteristiche del peperone con contaminazioni di prodotti e cucina ligure in un mix di tradizione e innovazione – dichiara Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo di Albenga – e per questo voglio ringraziare Lorenza e Stefano per la disponibilità ed il personale di sala che con impegno e professionalità ha contribuito al successo della serata. Ed un grande ringraziamento per i clienti che sono intervenuti numerosi ed hanno apprezzato tutti i piatti proposti”.