Calice Ligure, dal 4 al 6 ottobre continua il Laboratorio Permanente di Scrittura Creativa

Con il Seminario “La Scrittura dell’Anima: Monologo Interiore e Flusso di Coscienza”, dal 4 al 6 ottobre all’Atelier di Joie de Vivre, continua a Calice Ligure il Laboratorio Permanente di Scrittura Creativa per condividere le tecniche che Susanna Garavaglia ha affinato e perfezionato in una quarantina di anni di lavoro sulla scrittura, sfociato nella pubblicazione del libro “La Scrittura dell'Anima”(ed Tecniche Nuove), in centinaia di seminari e in moltissime conferenze e articoli sull'argomento.

“La Scrittura dell'Anima. Laboratorio Permanente di Scrittura Creativa” é rivolto a chi voglia seguire l'intero percorso ma anche a chi voglia partecipare ad un solo seminario o a singoli incontri per assaggiare questa modalità di lavoro su di sé e sulla scrittura. Un metodo collaudato da anni, utilizzato già da persone di ogni età che hanno seguito i seminari e le lezioni della Garavaglia che insegna a usare anche la scrittura a mano (penna e quaderno durante i seminari, poi a casa ancora penna e quaderno ma anche computer! ) per scoprire in sé come e cosa scrivere ma anche e soprattutto per entrare in contatto con le proprie dinamiche interiori, con i propri progetti, le proprie emozioni, i propri pensieri.

Ogni singolo seminario, ogni due mesi circa, sarà residenziale a Calice Ligure, nell'Atelier del B&B Joie de Vivre, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Sono previsti inoltre seminari di una o più giornate, ritiri individuali o in piccoli gruppi di scrittura nell'Atelier e, per chi volesse approfondire ancora di più e avesse già fatto i seminari di base con lei , altre interessanti possibilità. Il percorso ha una sua struttura individuale, ritagliata sul singolo partecipante, integrata sul percorso evolutivo di ciascuno, armonizzata con ogni altra esperienza presente o passata e offerta “in divenire”, nel rispetto del ritmo di ciascuno.

E' possibile inserirsi nel percorso in qualunque momento dell'anno, anche se sarebbe utile partecipare al prossimo seminario dal 4 al 6 ottobre. E' altrettanto possibile partecipare anche ad un solo seminario o a un solo incontro. Il costo del seminario, compreso vitto e alloggio a Joie de Vivre, é di 250 euro. Per iscriversi telefonare a 3404574428 entro il 25 settembre.