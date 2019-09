Mercoledì 18 settembre l'Open Day dei corsi di formazione della Società Filarmonica di Finalborgo

Tre sono i cardini su cui ruota l’Open Day dei corsi di formazione 2019/20: “fare musica” (soprattutto d’insieme) promossa da “Banda Corta”, band itinerante, con l’esecuzione di alcuni brani molto popolari; l’ascolto della musica promosso da BRG, la giovane radio web della Filarmonica; l’orientamento formativo promosso dai docenti e dagli allievi della Scuola.

Obiettivo: “divulgare l’amore per la musica e l’educazione musicale soprattutto nei giovani…”, “mission” statutaria del sodalizio.

Appuntamento: mercoledì 18 settembre 2019 ore 21 nell’Auditorium di Santa Caterina a cui sono invitati tutti coloro di ogni età che aspirino a frequentare i corsi per accedere a tutte le modalità esecutive (ensemble, solisti, duo, canto, musica di insieme) ed ai generi classica, popolare, ludica, pop, jazz, folk, etnica, ecc.

Dopo il saluto, il Presidente della storica Società Filarmonica, Alessandro Cara ed il Direttore artistico, M° Pier Luigi Rosso presenteranno i corsi di canto, pianoforte, chitarra, basso, batteria, sax-clarinetto ed i docenti di indiscussa professionalità ed attitudine all’insegnamento: Pier Luigi Rosso, Giovanni Aquilino, Luca Felice, Claudio Cinquegrana, Enrico Cossetta, Davide Crisafuli, Fabio Locardi.

Faranno seguito le dimostrazioni dei docenti e degli allievi delle precedenti sessioni, successivamente intervistati dagli speaker di BRG radio per acquisire i rispettivi punti di vista sulle esperienze vissute.

Sin dalla sua fondazione ottocentesca, l’educazione musicale è stata il “core business” del sodalizio con l’obiettivo di formare nuove generazioni di amanti dell’arte musicale sia per diletto personale, sia per future scelte professionali e, non meno importante, per assicurare un ricambio generazionale che garantisca l’accrescimento delle associazioni musicali stante la loro funzione artistico/culturale, di aggregazione e di sviluppo sociale soprattutto degli adolescenti.

A tal fine, il programma dei corsi conferma la costante evoluzione della Scuola sempre alla ricerca di innovative modalità didattiche e formative.

In sintesi: una “Filarmonica” non passiva testimone e custode di un patrimonio storico/culturale localmente pressoché unico, ma innovativa e propositiva nel multiforme ed eterogeneo panorama musicale finalese.

Iscrizioni ed informazioni

La segreteria della Scuola sarà disponibile per le iscrizioni il 27 ed il 28 settembre, dalle ore 15 alle 18, presso la Sede dell’associazione i “ Vegi du Burgu”, piazza Aycardi Finalborgo.

Per ulteriori informazioni: tel 347 8998999

I corsi inizieranno il 1° ottobre 2019 e termineranno il 31 maggio 2020

Le lezioni e le esercitazioni si terranno presso:

- Sala prove di Perti: canto,sax, tromba, clarinetto, batteria e chitarra elettrica

- Sede di Piazza Garibaldi, Finalborgo: pianoforte e chitarra classica