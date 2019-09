Degrado al cimitero di Mioglia, una lettrice: "Basita dalla risposta ufficiale del Comune"

Buonasera, in seguito alla mia segnalazione riguardo allo stato di degrado in cui versa il Cimitero di Mioglia (leggi QUI), il Sindaco ha replicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Mioglia scrivendo:

“In questi 2 ultimi giorni si è aperta una polemica sul fatto che vi sia erba sulle tombe al cimitero di Mioglia, e che l'amministrazione comunale non abbia provveduto a toglierla, con l'accusa al comune di scarso rispetto nei confronti dei defunti. Bene, io sono ligure come i miogliesi, sono di Noli, lì mi hanno insegnato il rispetto per i nostri defunti, li in quel camposanto ho avuto nonni, zii e genitori e li ho rispettato pulendo personalmente le loro tombe, senza pretendere che il comune si sostituisse a me in questo doveroso mio compito. Forse chi pretende che il comune agisca in questo per lui non ha lo stesso rispetto per i suoi defunti di quello che io e tanti altri abbiamo avuto per i nostri”.

Devo purtroppo constatare che non sia stato colto il punto della mia denuncia: non lamentavo infatti la situazione specifica della tomba di mio marito, alla quale ovviamente provvedo in prima persona come è corretto che sia, ma la situazione generale di pulizia del Cimitero, ovvero in particolare la presenza di erba folta tra le tombe e non sulle tombe. Ho anche evidenziato nella mia lettera come io comprenda benissimo le problematiche che il Comune deve affrontare avendo un solo operaio, dimostrando la mia massima solidarietà, ma evidenziando come, almeno ogni tanto, sarebbe opportuno provvedere alla manutenzione del camposanto. Vorrei inoltre evidenziare che le foto da me inviate sono state scattate dopo alcuni mesi che la situazione di degrado perdurava, lasciando quindi al Comune tutto il tempo di provvedere allo sfalcio.

Si può discutere l’opportunità della mia segnalazione alle testate giornalistiche, ma ciò che mi lascia basita è la risposta ufficiale da parte di un Comune, un’Istituzione pubblica, alle rimostranze, più o meno giuste, di una cittadina. Il Sindaco accusa me e gli altri cittadini di non aver provveduto alla corretta pulizia delle tombe dei propri defunti, lasciando intendere che il degrado del Cimitero sia imputabile quindi alla cittadinanza stessa e non al Comune.

Dulcis in fundo, afferma che “chi pretende che il comune agisca in questo per lui non ha lo stesso rispetto per i suoi defunti di quello che io e tanti altri abbiamo avuto per i nostri”, lasciando intendere tra le righe che non avrei rispetto per il mio defunto marito solo perché chiedo al Comune di provvedere, ogni tanto, allo sfalcio dell'erba che circonda le tombe. Lascio a voi ed ai lettori le relative conclusioni.

Vi ringrazio nuovamente per la vostra cortese attenzione,

Cordiali saluti

Mirella Sciutto