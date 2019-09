Savona, "Area pubblica 'Solimano' + area Zanelli = area di grande riqualificazione urbana, Si può fare?"

"I cantieri Solimano, 10.000 mq fronte mare, in stato di abbandono da almeno il 1990, “contengono” tre navi tonniere di cui il legittimo proprietario vuole entrare in pieno possesso.

Il 23 dicembre 2005 i cantieri e le tre navi engono acquistati per 6 milioni di euro. Chi ha acquistato, un imprenditore romano Guido Porru, è interessato solo alle tre navi tonniere peraltro già sue attraverso una sua società la Gur.Mar, non è interessato ad una eventuale operazione edilizia.

L’area degli ex-cantieri Solimano è diventata nella disponibilità del costruttore Fresia, che ha presentato alcuni progetti, firmati dal progettista di volta in volta “gradito” all’amministrazione in forza in quel momento.

Recentemente con l’amministrazione attuale, nonostante le altisonanti dichiarazioni del Vicesindaco Arecco, nonchè Assessore all’Urbanistica, approviamo “tutto quello che porta soldi alle casse Comunali”, a distanza di circa tre anni dall’insediamento di questa amministrazione Comunale, nulla decolla in area Solimano. Come cittadino sono estremamente deluso dall’incapacità decisionale delle recenti amministrazioni, e specie di quella in carica, che doveva essere l’amministrazione del rinnovamento. Dopo gli anni “grigi” dell’era Berruti dobbiamo assistere agli anni “neri” della Giunta Caprioglio, incapace di fare alcunchè.

Vorrei però esprimere un concetto: è possibile che un’area interessante come l’area Solimano ( e l’adiacente ex-stazione di pompaggio) per un totale di 11.000 mq sul mare sia in stato di coma decisionale da almeno 35 anni? Un’area adiacente alla Villa Zanelli, un capolavoro del Liberty, un’area che sarebbe molto interessante come area pubblica. Da Zinola alle Fornaci non c’è un’area pubblica che non sia uno sfrido, un ritaglio senza senso. Area pubblica “Solimano” + area Zanelli = area di grande riqualificazione urbana! Si può fare?".

Paolo Forzano.