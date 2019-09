Roccavignale, incidente sulla Sp 28 bis: intervento dell'elisoccorso

Incidente stradale questa mattina sulla Sp 28 bis all'altezza di Roccavignale.

Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto una moto e un'automobile. Sul posto immediato l'intervento della Croce Bianca di Carcare e della Croce Rossa di Millesimo. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco.

A riportare la peggio sono state le due persone che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote, un uomo e una donna entrambi di circa 40 anni ospedalizzati in codice rosso: per lui è stato disposto il trasferimento in elicottero al San Martino di Genova, mentre lei è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Presente sul luogo del sinistro anche una squadra a terra dei vigili del fuoco e i carabinieri.