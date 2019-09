Un valbormidese è Fausto Coppi in docufilm Rai: Jacek Berruti fa rivivere il mito del Campionissimo

Un valbormidese nelle vesti di Fausto Coppi. Si tratta del cosseriese Jacek Berruti, figlio di Luciano, ideatore e fondatore del Museo della Bicicletta. L’occasione? Lo speciale prodotto da Rai Sport in occasione del 100esimo compleanno del ‘Campionissimo’.

Scrive sulla propria pagina Facebook Jacek Berruti: "Il mio compito è stato quello di riproporre il suo record dell'ora, quello del 1942. Grazie a Luciano Moretto e Rinaldo Passarotto abbiamo imbastito la bici e l'abbigliamento per curare al meglio i dettagli, il resto è toccato a me - prosegue - Avere il Velodromo Maspes-Vigorelli tutto per me è stato incredibile, farlo nei panni del Campionissimo, ancora di più".

"Intorno a me amici che urlano 'Fausto! Fausto!'. Adrenalina alle stelle. Il vento in faccia, i pedali che girano veloci e il cameraman che a un certo punto mi dice: 'Scusa. Ma per esigenze sceniche dovresti andare più piano'. Io rispondo 'Ok'. Cosi d'istinto. E abbasso subito il ritmo, ma nella testa invece il pensiero è un altro. Sono Fausto Coppi, andare piano mi è impossibile - conclude Berruti - Un grazie al presidente del Comitato Velodromo Vigorelli per il provvidenziale aiuto quando ho rischiato di perdere la ruota".

Nato il 15 settembre 1919 a Castellania, Coppi è considerato uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi. Corridore completo, vinse in carriera cinque volte il Giro d'Italia (22 tappe e 31 giorni in maglia rosa), due volte il Tour de France (9 tappe e 19 giorni in maglia gialla), cinque volte il Giro di Lombardia, tre volte la Milano-Sanremo, quattro volte il campionato italiano su strada, una volta la Parigi-Roubaix e la Freccia Vallone. Ma non è tutto. Divenne campione del mondo (sia su strada, sia su pista) e stabilì il record dell'ora con 45,798 km nel 1942. Celebre la sua rivalità con Gino Bartali. Morì il 2 gennaio 1960 a Tortona per una malaria non diagnosticata.

Il documentario "Coppi 100 - Centenario della nascita" andato in onda nel pomeriggio di ieri su Rai 2, verrà nuovamente riproposto questa sera, domenica 15 settembre, alle ore 21.05 su Rai Sport.