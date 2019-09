Albisola, inaugurata la restaurata opera "Scarpe Vincolanti"

E' stata inaugurata ieri pomeriggio, 14 settembre, la restaurata opera "Scarpe Vincolanti" sulla passeggiata Eugenio Montale di Albisola Superiore ideata dall’architetto e designer Franco Raggi.

Nel giugno ’75, alcuni architetti, designer e artisti lavoravano a costruire oggetti improbabili nel cortile di una vecchia casa di Milano. Si svolgeva il primo ‘Seminario della Global Tools’, scuola senza sede di Radical Design. Tema: ‘Il corpo e i vincoli’. Alla consolidata pratica di un design tecnologico, confortevole e funzionale, se ne voleva contrapporre una nomade per un design arcaico e disfunzionale. Dal cortocircuito logico e procedurale scaturivano oggetti inutili, a sfondo provocatorio e riflessivo, sulle certezze del progetto e sulla necessità di mantenere vivo un dialogo tra l’arte e il design, tra il corpo come utensile e gli oggetti come protesi propedeutiche a rifondare creativamente il rapporto forma/funzione.

Tra i prodotti del seminario: occhiali a tubo per guardarsi negli occhi, bracciali vincolanti, zoccoli per camminare in salita, vestiti elastici per persone unite, e queste scarpe per un confronto frontale obbligato. Fatte sperimentalmente in creta, propongono la fusione di due scarpe diverse, impediscono di camminare, obbligano le due persone che le indossano a un’inevitabile ma regolata promiscuità dei corpi e degli sguardi.

"Nel 2006 la Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea e Attese Edizioni mi hanno dato l’occasione di ricostruire in ceramica quell’oggetto all’apparenza inutile. Di quel progetto, fatto trent’anni fa con Alessandro Mendini, Davide Mosconi e Nazareno Noia, ho desiderato riportare in vita lo spirito e l’intenzione, nonché il fascino sottile di un manufatto indubbiamente funzionale" commenta Franco Raggi che ha illustrato la storia nel Museo della Ceramica.

Nell'ambito della XIV edizione del Festival Internazionale della Maiolica è stato realizzato un evento che ha visto la collaborazione del Comune di Albisola Superiore e del Museo della Ceramica di Savona e che ha anche portato alla restaurazione delle scarpe, recentemente danneggiate, ad opera dello Studio Ernan Design.

All’evento erano presenti gli assessori alla cultura Simona Poggi di Albisola Superiore, Doriana Rodino di Savona e Nicoletta Negro di Albissola Marina).