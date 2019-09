Una domenica di metà settembre ricca di eventi in provincia di Savona

Tutti gli eventi che animeranno la provincia di Savona in questo weekend di metà settembre:

Savona

Domenica 15 settembre ore 21,15 Piazza Sisto IV a Savona (in caso di maltempo nell'adiacente Sala Rossa del Comune): il giornalista e scrittore Federico Rampini presenta il libro “Oceano di mezzo" (Laterza). Introduce Renata Barberis. Incontro che inaugura la programmazione autunnale della Ubik a Savona. Tre oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci racconta grande storia e vita quotidiana di tanti luoghi e personaggi indimenticabili. E forse qualche lezione appresa. «Nella mia vita di nomade non ho mai smesso la ricerca di radici. Immaginarie, costruite, conquistate. Ma indispensabili.» Le austere memorie di Genova, le atmosfere nordiche di Bruxelles e le sorprese di Parigi, l’iniziazione all’Oriente in Indonesia, poi verso Ovest a respirare l’aria decadente di New York, lo spaesamento di San Francisco, a riscoprire un’armonia celeste di Pechino, i bambini del Sichuan, le case a fior d’acqua del Kerala, il destino marittimo di Tokyo, le sorgenti del Nilo... Tre oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci racconta grande storia e vita quotidiana di tanti luoghi e personaggi indimenticabili. E forse qualche lezione appresa.

Albenga

Il Tour delle Torri Saracene fa tappa ad Albenga promuovendo il turismo legato all’outdoor e ai prodotti tipici del territorio. Si tratta di una pedalata in e-bike che si svolgerà anche domenica 15 settembre lungo le antiche vie che congiungono Liguria e Piemonte con un percorso compreso tra i Comuni di Laigueglia ed Ormea nei confini mare – monti ed i Comuni di Pornassio ed Albenga nei confini ponente – levante. L'itinerario prevede un percorso con trasferimento su strade asfaltate per circa 15 km, 35 km su strade asfaltate secondarie e circa 85 km su strade sterrate, mulattiere e sentieri. Complessivamente il percorso è di 145 km circa diviso equamente nelle due giornate con un dislivello di 4000 m circa ed una quota assoluta massima da raggiungere di 1376 m del Colle di Caprauna. La caratteristica principale di questa attività è quella di accompagnare la fruizione del territorio sia per i fantastici panorami che per i cibi tradizionali.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “L’e-bike permette, anche a chi non è molto allenato, di poter raggiungere mete che altrimenti gli sarebbero precluse e di poter godere di emozioni ed esperienze che altrimenti non avrebbe la possibilità di provare. Il Tour delle Torri Saracene permette di poter vivere due giorni all’aria aperta passando dal mare alle alture del nostro meraviglioso entroterra tra panorami e scenari mozzafiato, il tutto corredato da un altro aspetto importante che caratterizza la nostra terra e che vogliamo valorizzare e promuovere: i prodotti tipici del territorio. Con questa pedalata, insomma, si unisce il turismo legato all’outdoor con quello legato al settore enogastronomico”. Il vicesindaco Alberto Passino sottolinea: “Questo tour è, di fatto, uno dei primi passi che facciamo verso questo tipo di turismo che anche il CLT (Comitato Locale del Turismo) vuole valorizzare e promuovere. È importantissimo lavorare sull’outdoor e ragionare in ottica comprensoriale per riuscire a diventare turisticamente sempre più attrattivi”. Per la sicurezza dei partecipanti, oltre alla presenza delle guide durante la pedalata, è prevista anche una scorta che si occuperà di eventuali problematiche di natura meccanica con la presenza di un mezzo con carrello porta bici, la presenza di un meccanico con attrezzi e materiali adeguati e la scorta in moto di un medico per eventuali problematiche di natura sanitaria. Il percorso richiede partecipanti qualificati che abbiano una certa esperienza in ambito 2 ruote e con abbigliamento ed accessori adeguati all'attività. È indispensabile il carica batterie con relativa chiave delle batteria ed è consigliata la seconda batteria. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook: “Tour delle Torri Saracene in Ebike” o telefonare ai numeri:0182 690274 / 3386058059

Albissola Marina

Prosegue anche oggi, domenica 15 Settembre, ad Albissola Marina la seconda edizione di AlbissolaColleziona una fiera dedicata agli appassionati di fumetti, che potranno trovare sotto i portici di Corso Bigliati una selezione di bancarelle specializzate soprattutto nel fumetto usato e da collezione.

Questa seconda edizione sarà arricchita dalla presenza di 10 disegnatori di fama che ad ore stabilite distribuiranno gratuitamente delle litografie prodotte per l'occasione (illustrate con disegni inediti) a bassa tiratura, solo 80 copie numerate, dedicate ed autografate; saranno presenti Stefano Zanchi e Renata Castellani disegnatori della scuderia Disney, Stefano Guerrasio all'opera su Davvero il fumetto online di Paola Barbato, Elena Terzi al lavoro per il mercato francese al fumetto Into a dark Krimson, la straordinaria coppia Rossana Berretta e Alessandro Sidoti autori di Balthazar l'Implacabile e Fenris l'Invincibile, Silvia Bessero illustratrice per la SHUI Entertainment, Rosi Marsala del collettivo Abisso Comics, Christian Canovi impegnato nel progetto Popo e Friends, Ugo Verdi dello staff di Legs della Sergio Bonelli Editore, Valerio Alloro autore di Space Anabasis e un'altra coppia d'eccezione: Marco Forcelloni e Gian Luca Munari creatori del progetto Moe Mec and Stone. Non mancherà la presenza dei banchi di Savona Vinile, ghiotto appuntamento per tutti gli appassionati di vinili e CD a tiratura limitata dedicati principalmente ai generi "psichedelia" e "progressiv" con un'ampia sezione per il materiale usato e da collezione selezionati dall'Associazione Vincebus Eruptum. Insomma un fine settimana da non perdere per allontanare la mente dalle stressanti consuetudini della vita di tutti i giorni, dedicando un pochino di tempo a cibare la mente di buoni e positivi stimoli. L'associazione culturale Savona Vinile, in collaborazione con Albissola Comics, organizza la settima edizione della fiera del disco.

In contemporanea con il mercatino del fumetto e del collezionismo cartaceo, oltre 15 espositori da tutto il Nord Italia porteranno dischi in vinile, cd e memorabilia, passando dal rock alla musica italiana, dalla psichedelia al progressive, dal metal al punk, dal reggae al jazz! La passione per la musica accompagnerà i visitatori in un viaggio davvero unico.

Calvisio

Domenica 15 settembre grande Festa in onore del Patrono San Cipriano. Messa solenne al mattino, pranzo casalingo preparato dalle ottime cuoche della parrocchia e sotto la super visione della Sig.ra Rosa, pesca di beneficenza, processione per le vie del paese. La popolazione e i turisti sono tutti invitati.

Giustenice

Domenica 15 settembre, alle ore 21.00 presso la Tensostruttura comunale di Giustenice (sita nell'area sportiva sotto Piazza Vittorio Veneto - Piazza del Comune), sarà rappresentato uno spettacolo teatrale finalizzato ad omaggiare il grande artista genovese Gilberto Govi. L'iniziativa di intrattenimento culturale, organizzata con il patrocinio del Comune, tratterà della vita, delle opere, e delle poesie di Gilberto Govi. Non mancheranno gli aneddoti ed una comicissima farsa finale dal titolo "in pretura". La Compagnia teatrale "Gli Zanni", diretta dal regista ed attore Nino Manitto, propone lo spettacolo teatrale insieme ad artisti di collaudata bravura e attori per passione. Gli Zanni, infatti, con grande impegno si dedicano al teatro portato nelle piazze al più vasto pubblico possibile come nella più antica tradizione e di piazza in piazza hanno raccolto applausi e ottenuto numerosi successi con le loro rappresentazioni. L'ingresso è libero e gratuito.

Millesimo

Manifestazioni caARTEiv 14-22 settembre 2019 - Millesimo (Savona) caARTEiv presenta "Da Castello a Castello" salendo all'arte contemporanea con l'inchino al cospetto dei Principi *** Mostra d'arte contemporanea al Castello Del Carretto con le pittrici: Marialaura Canaparo, Ramona Arnello, Marcella Rebora, Simona Bellone

Orari apertura dal giovedì alla domenica ore 16:00-18:30 venerdì 20:00-23:00 - sabato e domenica 10:00-12:00

Pietra Ligure

15 anni senza soluzione di continuità e 1 grande novità, 3 giorni di eventi, 7 regioni rappresentate, più di 300 prodotti artigianali, oltre 60 espositori, 6 piazze coinvolte, 1 grande concerto, 2 concorsi, 1 caccia al tesoro per i più piccini, 2 laboratori e poi degustazioni, show cooking, incontri a tema, appuntamenti conviviali e naturalmente i dolci e i vini da dessert e tutte le eccellenze e le specialità dell’arte dolciaria: questi, in estrema sintesi, i grandi numeri dell’edizione 2019 di “Dolcissima Pietra” che ha preso il via sabato 14 settembre e che quest’anno diventa anche “Bellissima Pietra”, la rassegna culturale diretta da Davide Rondoni che “accompagnerà” fino a domenica 15 settembre, questo grande evento, fiore all’occhiello e sigillo della stagione estiva pietrese.

Sassello

Domenica 15 Settembre si terrà a Sassello la Festa dell’ Amaretto, una grande manifestazione per promuovere il prodotto locale d’eccellenza, l’Amaretto. Un’imperdibile occasione per trascorrere una giornata in compagnia, apprezzando il buon cibo, per ascoltare dell’ottima musica live e visitare il Museo dell’ Amaretto e il Centro Visite di Palazzo Gervino. Un ricco programma d’intrattenimento, di valorizzazione dei prodotti del territorio, di cultura e spettacolo.