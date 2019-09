Albissola, lavori di Enel in località Galaie: chiuso al transito pedonale la crosa che collega via Perata con via delle Industrie

Sono ripartiti da fine agosto, dopo un periodo di pausa estiva, i lavori per realizzare la nuova viabilità, i parcheggi e le aree verdi in località Galaie a Albissola Marina.

Per poter consentire lo svolgimento dell’intervento da parte dell’ente nazionale per l’energia elettrica da quest’oggi, 16 settembre alle 8.00 fino alle 18.00 di sabato 21 settembre sarà interdetta la circolazione pedonale nella crosa che collega via Perata con via delle Industrie.