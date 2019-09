Banca Generali Private inaugura la nuova sede ad Albenga

Banca Generali Private accelera in Liguria inaugurando la nuova sede ad Albenga. Giovedì 19 settembre, la prima banca Private di Piazza Affari alza il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza patrimoniale dei private banker e wealth manager in Via Valle d’Aosta 2, all’interno di una location completamente rinnovata e in pieno centro cittadino.

“Siamo felici di espandere la nostra presenza ad Albenga con una nuova sede di prestigio nel cuore della città che ci aiuterà a rispondere con ancora più efficacia e rapidità alla crescente domanda di consulenza evoluta sul territorio” - spiega Fabio Venturino, Area Manager di Banca Generali Private in Liguria, Piemonte e Val d’Aosta che aggiunge – “In un contesto di crescente incertezza per i risparmiatori del territorio, vogliamo continuare ad investire per mettere le nostre soluzioni innovative al servizio di famiglie e aziende, per guidarle nello sviluppo delle migliori strategie di protezione dei patrimoni”.

La Liguria rappresenta una piazza centrale nella strategia di sviluppo della banca private: le masse in gestione nella regione hanno superato i tre miliardi di euro, per un patrimonio gestito che da inizio 2019 è cresciuto del 14% grazie alla fiducia di imprese e famiglie sempre più alla ricerca di affidabilità e professionalità nella gestione dei patrimoni complessi. Nella regione operano più di 130 private banker, wealth manager e relationship manager ai vertici della categoria per competenza e portafoglio pro capite.

La nuova sede di Via Valle d’Aosta 2 sarà affidata alla responsabilità del District Manager Umberto Ortu. L’inaugurazione si terrà giovedì 19 settembre dalle ore 18 alla presenza delle autorità cittadine e dell’Area Manager Fabio Venturino.

Con la nuova sede di Albenga sale così a 10 il numero di sedi di Banca Generali Private in Liguria, a testimonianza della centralità della regione nella strategia di sviluppo della Banca: Albenga, Carcare, Chiavari, Diano Marina, Genova, La Spezia, Rapallo, Recco, Sanremo e Savona.

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente.

La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per conto della clientela 62.9 miliardi di euro di masse (dati al 30 giugno 2019). Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 45 filiali bancarie e 135 uffici a disposizione degli oltre 2000 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital banking, www.bancageneraliprivate.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari.

Programma

ore 18.00 - Accoglienza ospiti

ore 18.30 - Presentazione della Banca

A seguire rinfresco.