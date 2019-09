Cairo, sono 581 i candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico per l'assunzione di cinque istruttori amministrativi

Sono 581 i candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico per l'assunzione di cinque istruttori amministrativi. Lo si legge sul sito istituzionale del Comune di Cairo Montenotte.

La prova suddivisa in due turni, si terrà venerdì 11 ottobre 2019 all'interno del Teatro Comunale "Osvaldo Chebello" in piazza della Vittoria: i candidati con il cognome compreso dalla lettera A alla K dalle ore 8,30; quelli dalla lettera L alla Z a partire dalle ore 11,30.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento almeno mezz’ora prima dell’ora fissata, per espletare le procedure di identificazione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. L’assenza alla prova preselettiva sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale.

Al termine della prova preselettiva - si legge sempre sul sito del Comune - proseguiranno nel concorso i primi 100 classificati (compresi i candidati eventualmente classificati ex aequo nella centesima posizione). La prova preselettiva consisterà in quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame, esclusa la lingua straniera. L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.