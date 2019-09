Carcare, primo giorno di scuola: gli auguri del sindaco De Vecchi

Nel giorno della prima campanella, il sindaco Christian De Vecchi ha voluto rivolgere il proprio augurio agli studenti di Carcare.

"Oggi ricominciano le scuole in Regione Liguria. Anche a Carcare, oltre un migliaio di bambini e ragazzi entrano per la prima volta o rientrano nelle aule che saranno la loro palestra di vita - esordisce il primo cittadino - Si incontreranno nuovi e vecchi compagni di banco, nasceranno o si rafforzeranno amicizie importanti, alcune delle quali dureranno per tutta la vita. Nuovi insegnanti saranno il vostro riferimento, fidatevi di loro, essi hanno l’esperienza e la voglia di accompagnarvi, con le vostre famiglie, in una crescita consapevole e responsabile. Abbiate curiosità, attenzione e siate soprattutto propositivi, state vivendo gli anni della vostra formazione, sono tra più importanti".

"A tutti gli insegnanti auguro un anno sereno, dove le difficoltà professionali quotidiane si trasformino ogni giorno in missione ed attenzione ai nostri giovani, ripagate dalla soddisfazione di veder crescere forti, sani e consapevoli gli uomini e le donne del domani. A tutti auspico, compreso il personale amministrativo non docente, un anno scolastico che resti nel cuore, che dia forza per il futuro, perché la scuola è il nostro futuro. Buon anno scolastico 2019-2020" conclude il sindaco De Vecchi.