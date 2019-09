Carcare, un successo il workshop di acquarello dell'artista Pasqualino Fracasso (FOTO)

Sabato 14 settembre, nelle sale della Biblioteca "A.Barrili" di Carcare si è svolto il workshop di acquarello dell'artista Pasqualino Fracasso, organizzato da Ingrid Mijich.

I partecipanti (Valentina Cinelli, Lucia Curti, Sayed Di Cairo, Laura Di Fonzo, Laura Giuliani, Ingrid Mijich, Daniela Oddera, Jole Pesce, Monica Porro, Silvana Prucca, Gabriella Santero, Carlo Sappa, Marica Servolo, Maria Zunino) hanno potuto veder lavorare dal vivo il maestro e dipingere seguendo i suoi insegnamenti durante tutta la giornata.

Pasqualino Fracasso, ingegnere aerospaziale, ha iniziato a dipingere nel 2005, è un artista internazionale, che tiene corsi, dimostrazioni e workshop in tutto il mondo (dagli USA alla Cina passando per tutti i continenti); giudice e ospite d’onore per esposizioni internazionali, pubblicato nelle più importanti riviste d’acquerello del mondo oltre che in alcuni manuali e libri inglesi, russi e cinesi. è stato selezionato per le più importanti competizioni acquerellistiche del mondo, ha ottenuto la “signature membership” delle associazioni del calibro della American Watercolor Society e la National Watercolor Society americane. Nonostante i traguardi raggiunti continua a sperimentare e a studiare.