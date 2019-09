Finale, riparte la pulizia dei fiumi Sciusa, Aquila e Pora

Questa mattina riprende la pulizia dei 3 corsi d'acqua del territorio finalese.

"Dopo gli interventi dello scorso mese riprendiamo con la pulizia su Sciusa, Aquila e Pora - commenta il Vice Sindaco Andrea Guzzi in veste di Assessore alla Protezione Civile - "La scorsa settimana , come di consueto da anni, abbiamo fatto una riunione tra tutti gli attori di Protezione Civile per programmare tutte le azioni preventive necessarie in vista della stagione più vulnerabile: non solo pulizia dei fiumi ma anche pulizie di griglie e caditoie, verifica delle condotte delle acque piovane, analisi e controllo del territorio ad opera degli operatori che ormai da anni conoscono e vivono le criticità del nostro Comune".

"Le scorse settimane abbiamo portato avanti i lavori di sfalcio dei rii minori, ed andremo avanti ancora nelle prossime, con la ditta aggiudicatrice dell'appalto triennale; appalto impostato proprio su base pluriennale per avere una programmazione di largo respiro come ormai facciamo dal 2015. Abbiamo ricevuto suggerimenti e segnalazioni da parte della città, ben vengano per meglio fronteggiare questo fondamentale lavoro di difesa del territorio e di conseguenza dei cittadini che lo abitano."