La segreteria Uil Trasporti Savona illustra al segretario generale Barbagallo i problemi del porto

In occasione del convegno sulla sanità organizzato lo scorso 12 settembre dalla UIL della Liguria nell’ambito della campagna: “Liguria in salute?: “Ospedale e territorio. Una rete per la continuità assistenziale, un percorso per la non autosufficienza” la segreteria Uil Trasporti di Savona ha incontrato Carmelo Barbagallo, segretario generale nazionale UIL illustrandogli le problematiche savonesi.

"Abbiamo portato all'attenzione del segretario i problemi riguardanti il porto e si è impegnato a prendere in considerazione la delicata situazione" spiegano Franco Paparusso e Pier Francesco Bossi.