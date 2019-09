Lavori estivi nelle scuole di Calizzano, il sindaco Olivieri: "Ci siamo impegnati per migliorare il nostro plesso scolastico"

Il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri augura un buon anno scolastico agli alunni impegnati nel primo giorno di scuola.

"A tutti le bimbe e i bimbi, ragazze e ragazzi, anzitutto a quelli della nostra Calizzano, un pensiero e un sincero augurio per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare" commenta il primo cittadino.

"Anche quest'anno nel periodo estivo - spiega - tra interventi dirette e lavori affidati ad imprese, il Comune ha inteso impegnarsi per migliorare il nostro plesso scolastico: si è fatto, sapendo che tanto c'è da fare".

Nel dettaglio, i lavori eseguiti durante il periodo estivo:

scuola materna: riparazione allarmi porte uscita sicurezza; posizionamento paratermosifoni; controllo e riparazione luci delle aule; riparazione porte e sistemazione di tutte le serrature; acquisto rotolo paraspigoli per pilastri corridoio, acquisto valigia kit pronto soccorso.

Scuola primaria: controllo e riparazione luci delle aule; riparazione porte e sistemazione di tutte le serrature; predisposto impegno di spesa per lavori elettrici per cavo ethernet dal primo plano al secondo per prevenire interferenze (lunedì 16 settembre, il tecnico si recherà presso il plesso per concordare i lavori); spostamento Lim; piastrellatura bagni maschi; acquisto valigia kit pronto soccorso.

Scuola secondaria: controllo e riparazione luci delle aule; riparazione porte e sistemazione di tutte le se rigature; predisposto impegno di spesa per lavori elettrici per cavo ethernet dal primo piano al secondo per prevenire interferenze (lunedì 16 settembre, il tecnico si recherà presso il plesso per concordare i lavori); effettuato ordine per 6 banchi-6 sedie-3 armadi (in corso di spedizione); riparazione allarmi porte uscita sicurezza; imbiancatura aula multimediale con eliminazione vecchi murales; sistemati battiscopa; ordinato cartello per estintore; sistemazione prese; acquisto cordless; acquisto valigia kit pronto soccorso.

"Con affetto, buona scuola calizzanesi del nuovo millennio, il presente e il futuro sono vostri, benedizioni e il meglio, sempre 'con Calizzano nel Cuore' conclude il primo cittadino Olivieri.