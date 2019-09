Savona, 37enne marocchino trovato morto in corso Vittorio Veneto: disposta l'autopsia

Il sostituto procuratore Marco Cirigliano ha disposto l'autopsia sul corpo di Abdelhadi Afrani. L'uomo 37enne di nazionalità marocchina trovato senza vita domenica mattina intorno alle ore 4.20 in corso Vittorio Veneto a Savona.

L'allarme era stato lanciato da un passante. Accanto al corpo dell'uomo oramai esanime, altre due persone. Un uomo ed una donna (quest'ultima apparsa molto spaventata e intenta a parlare ad alta voce). Una volta giunti sul posto, i militi della pubblica assistenza (Croce Rossa di Savona) non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona ritrovata priva di coscienza e in arresto cardiaco. Presenti anche la Polizia di Stato e la Scientifica.

Sul corpo dell'uomo non è stato trovato nessun segno evidente che possa far ipotizzare le cause del decesso, tranne alcuni segni sul collo (all'altezza della carotide), compatibili probabilmente con la posizione il cui è stato ritrovato il 37enne marocchino.