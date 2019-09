Sport acquatici a Laigueglia: la Polizia soccorre una ventina di atleti colpiti da meduse

Durante lo scorso weekend si sono svolti a Laigueglia due avvenimenti sportivi di nuoto molto importanti: "Il miglio di Laigueglia" aperto a tutti e la "Coppa Sachner" aperta alle categorie Professionisti e Master.

Gli eventi, perfettamente organizzati dalla società A.S. Aquilia, si sono svolti in due giornate caratterizzate da condimeteo marine perfette, ma sono stati in parte rovinati dalla presenza di grandi e folti banchi di meduse della molto urticante specie Pelagia Noctiluca.

Le due moto d'acqua della Polizia di Stato, condotte dagli uomini del Distaccamento Nautico del Commissariato di P.S. di Alassio, diretto dal Vice Questore Gilda Pirrè, la cui presenza era stata richiesta dagli organizzatori, sono risultate fondamentali per il recupero e il rapido trasporto a terra degli atleti colpiti dai tentacoli urticanti.

Nella giornata di sabato vista la partecipazione di molti dilettanti sono stati soccorsi circa una ventina di concorrenti di età compresa tra i dieci e gli ottant'anni. Nella giornata di domenica solo cinque persone sono state soccorse dai poliziotti, vuoi per la minor concentrazione di animali, vuoi per la maggior determinazione dei partecipanti.

Le persone condotte a terra sono state immediatamente sottoposte alle cure del caso dal personale sanitario presente sul posto.