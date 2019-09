Nuovo appuntamento per La Genovese a HostMilano 2019

Manca poco al via di HostMilano, che si svolgerà dal 23 al 27 ottobre, dove si incontreranno i migliori produttori mondiali e i più qualificati professionisti del settore.

Il grande stand La Genovese sarà caratterizzato dal format Brew Bar & Espresso Bar, progettato per accogliere i visitatori e farli sentire parte di una grande comunità: quella degli amanti del buon caffè.

Un’area dello stand sarà interamente dedicata alle miscele per l’espresso italiano, miscele che raccolgono tutto il know how e l'expertise che questa storica torrefazione ligure ha maturato negli anni. È dal 1936 che La Genovese tosta con amore e competenza i migliori caffè del mondo, selezionati con attenzione e cura, e combinati per offrire ai propri clienti, in ogni tazza, un’esperienza sensoriale unica e coinvolgente.

Passione per il caffè e ricerca di pregiate origini hanno da sempre guidato la selezione delle miscele portando al riconoscimento di Miscela qualificata per l’Espresso Italiano Certificato per ben tre di esse: la miscela Anniversario, la miscela Royal e la miscela Qualità Oro.

Non a caso le miscele per espresso italiano della torrefazione ingauna sono state più volte premiate dall'International Coffee Tasting. Anche nell’ultima edizione sono state premiate con la Gold Medal: la miscela Anniversario e la miscela Juta Bio UTZ.



Grande attenzione alla sostenibilità

E proprio la miscela Juta Bio UTZ avrà un posto in evidenza all’interno dello stand, a riprova della volontà della torrefazione ligure di impegnarsi sempre di più sul cammino della sostenibilità ambientale e della produzione agricola responsabile.

Frutto di oltre un anno di lavoro, fatto di ricerca, selezione, prove, Juta è una sapiente selezione e combinazione delle migliori origini, 100% arabica da agricoltura biologica e di una filiera che rispetta i coltivatori, i lavoratori e le loro famiglie aiutandoli a soddisfare le proprie ambizioni e a contribuire a salvaguardare le risorse del mondo. Il risultato è un caffè "buono", premiato dall'ICT, dolce ed elegante, dalla crema vellutata e dagli aromi persistenti, con profumi di fiori e frutta fresca che lasciano spazio a vaniglia e gelsomino.



Area specility

In un ampio corner, dedicato agli altri metodi di estrazione del caffè, sarà possibile gustare la vasta selezione di Specialty Coffee a marchio Borea. In particolare verranno presentati per la prima volta i tre nuovi speciality: Honduras Panchito Honey, Honduras Neo Portillo Parainema Natural, Honduras Finca El Egido Washed. Tre monorigine scelti e selezionati direttamente in Honduras da Alessandro Borea.

"Sicuramente la nostra è una passione" racconta Alessandro Borea, AD dell'azienda "non ci limitiamo a selezionare caffè da ogni parte del mondo, ma studiamo e viaggiamo per visitare altri paesi con una diversa cultura per il caffè. Questa expertise ci ha permesso di imporci anche fuori dall’Italia, sul mercato estero, che rappresenta ormai più del 50% del nostro fatturato. Il nostro impegno è essenziale per offrire un buon caffè” continua Borea “ma non può bastare se non è abbinato a investimenti nella formazione delle persone e nella diffusione della cultura del caffè e dell'espresso italiano. Grazie a questo impegno è nata oggi La Genovese Academy, perché crediamo che il continuo miglioramento di tutte le persone coinvolte nel mondo del caffè sia indispensabile se si vuole stare al passo con i tempi e riuscire a eccellere”.



Accoglienza e socialità

Ad HostMilano La Genovese si presenta con uno spazio aperto, fruibile, che ospiterà eventi dedicati alla scoperta del caffè. Lo stand vuole essere un luogo all’interno del Salone, dove potersi incontrare, scambiare opinioni, condividere l'emozione di assaporare una tazzina di caffè insieme, di ri-scoprire la capacità di ognuno di sentire e riconoscere gli aromi spigionati da una tazza di buon caffè.

Emozioni che i visitatori potranno provare durante tutte le cinque giornate di HostMilano 2019, grazie alle sessioni continue e personalizzate di coffee experience, un angolo di degustazione emozionale dedicato alla ricerca e alla qualità allestito con l’aiuto dello IIAC (Istituto internazionale Assaggiatori Caffè) e condotte dai coffee specialist de La Genovese Academy. Per il visitatore sarà come entrare nel proprio bar, ritrovarsi tra amici che gli faranno degustare il prodotto migliore, e, se vorrà, "farne parte" entrando con una sua foto nel Coffee Wall La Genovese.



La presenza de La Genovese a HostMilano 2019 sarà la caratterizzazione del concetto del caffè così come è immaginato da la Genovese, fatto di convivialità, coscienza sociale e ambientale, realizzato da persone per le persone. Il caffè come momento di incontro fra culture e persone.



Save the date

23 / 27 ottobre 2019 - Fiera Milano Rho

La Genovese alla 41ª edizione di HostMilano

Pad 14 stand H40