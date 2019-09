Savona, il programma della fiera di San Bartolomeo

Si aprirà domenica 22 settembre alle ore 9,00 la 34^ Fiera di San Bartolomeo a Savona, a seguire passeggiata storica, carosello dei cavalli e laboratori di educazione ambientale. Alle ore 12,00 apertura degli stand gastronomici.

Seguirà musica folk, truccabimbi ed alle ore 15,00 la Santa Messa con alle 16,00 benedizione di animali e trattori. Alle 16,30 premiazione degli allevatori alla presenza delle Autorità ed alle 17,00 battesimo della sella. Navetta gratuita dalle 9 alle 18, ogni 30 minuti - con stop dalle 12,00 alle 13,00 - con partenza da Piazza del Santuario e dalla fermata bus frontistante l'asilo.

"Una grande kermesse resa possibile dal sostegno dell'Assessore Regionale Stefano Mai, dalla messa a disposizione dei terreni dell'area fiera da parte del Marchese Doria Avv. Lodovico, dalla grande collaborazione del Comitato di San Bartolomeo del Bosco, da ATT, da "Acqua Sant'Anna";"Acqua Calizzano"; ASD Aisha Pony Western; Teatro del Balcone; Rock The Dog; Circolo Ippico; Double C, Elena Faravelli, CIA, Coldiretti, Fondazione L'Ancora Onlus, CCIAA delle Riviere, che ringrazio profondamente - afferma l'assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive Maria Zunato - Una festa adatta a tutte le età, con contenuti più tecnici, ma anche tanto intrattenimento per adulti e bambini, senza dimenticare l'aspetto enogastronomico che un entroterra particolare come il nostro riesce ad offrire".

"Avremo infatti - specifica l'assessore Zunato - gite in carrozza, fattoria didattica, mostra zootecnica di razze autoctone, l'angolo degli animali esotici, dimostrazioni cinofile, mercato contadino, stand prodotti de.co, mostra macchine agricole, giochi tradizionali, animazione sui trampoli, teatro e musica con teatro cantiere e stand outdoor. Insomma una vera festa, ma anche un'opportunità di confronto tra operatori e consumatori, nonchè un'occasione in più per conoscere ed apprezzare le alture di Savona".