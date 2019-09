"Italia in Comune" si presenta alla Città di Savona

Si è costituita ormai da qualche mese anche a Savona la sezione cittadina di ‘Italia In Comune’, ma la presentazione ufficiale ci sarà venerdì 20 Settembre ore 19.00, presso la SMS delle Fornaci "Giardino Serenella".

Il partito fondato e presieduto da Federico Pizzarotti ed Alessio Pascucci si propone di dare un respiro nazionale ed organizzato alle numerose liste civiche che, riconoscendosi nei valori di solidarietà, inclusione ed europeismo, fanno del buon governo la propria missione

In una fase in cui lo schieramento progressista e riformatore del nostro Paese si è caratterizzato per continue frammentazioni e distinguo spesso personalistici, Italia in Comune si pone l’obbiettivo di lavorare per creare un collante tra le varie realtà territoriali.

In questa serata sarà proprio il coordinatore nazionale Alessio Pascucci a presentare il progetto. Interverranno dal palco il consigliere regionale di italia in Comune Francesco Battistini, il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi. A dare il benvenuto il referente di sezione Marino Marciano, e regionale Cristina Bicceri.

Previsto un omaggio a colei cui la sezione viene intitolata: Angiola Minella, una delle 21 donne che fecero parte dell'Assemblea Costituente, partigiana, politica savonese, la cui figura verrà ricordata da Franca Ferrando, Presidente ISREC Savona