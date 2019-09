Due domeniche a Millesimo per ripulire il territorio

Commenta alla nostra redazione il vicesindaco Francesco Garofano: " Prossimamente sarà inserita un nuova cartellonistica nelle zone frequentate dai bambini e nei punti più soggetti al degrado. In questo senso la collaborazione con le forze dell'ordine è massima e sicuramente sarà di grande aiuto l'inserimento del nuovo agente di Polizia Locale. Inoltre stiamo valutando la possibilità di recintare alcuni giardini ed aree gioco per i bimbi introducendo orari di apertura/chiusura degli stessi al fine di evitare danneggiamenti, abbandono rifiuti, o comunque un uso improprio del patrimonio comunale".

Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 settembre con ritrovo alle ore 9 in piazza IV Novembre. Da li, muniti di guanti, sacchetti e giubbino catarifrangente, partirà la pulizia delle aree verdi.

"Il vero cambiamento parte da noi; Gesti piccoli, concreti e pieni di rispetto che ci aiutano a vivere meglio il nostro Paese - aggiunge Garofano - l'amministrazione comunale invita a prendere coscienza che alcuni comportamenti possono fare davvero la differenza, perché avere un paese più pulito e decoroso per tutti dipende anche da ognuno di noi".