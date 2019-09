Cairo Montenotte: potenziamento degli impianti di videosorveglianza

Il Comune di Cairo Montenotte potenzia il sistema di videosorveglianza sul territorio, con una particolare attenzione verso i giardini e i campi gioco.

Il progetto promosso con decisione dall'amministrazione Lambertini prevede la realizzazione di postazioni per la videosorveglianza nei parchi gioco del Buglio, piazza della Vittoria, via Arpione e lungobormida "Cornelio Anselmi" (Lea). Il tutto per una maggiore sicurezza dei bambini e la salvaguardia degli arredi urbani.

I lavori sono stati affidati alla ditta "RRMnetwork" situata in via Rocca di Legino a Savona, per un importo di 41.565,40 euro oneri Iva 22% compresi.