Operazione Last Banner, tra gli indagati anche un 28enne di Borghetto Santo Spirito

Un intero mondo, marcio dall'interno, che solo in apparenza si nascondeva dietro il tifo calcistico. E che ha rivelato aspetti che con il "si sa" e "si dice" erano forse già all'attenzione dell'opinione pubblica. Ma che ora hanno trovato fatti, riscontri, prove. Anche grazie a 225mila telefonate intercettate, pedinamenti e altro ancora messi in atto dagli inquirenti.

Il racconto dell'operazione Last Banner, che dalla giornata di ieri ha letteralmente squassato il tifo organizzato della curva della Juventus, delinea contorni che solo la fantasia in passato permetteva di immaginare. Violenza, estorsione, giri di biglietti, pressioni sulla società e sui tifosi "non allineati" della curva. E i vertici di queste organizzazioni che riuscivano a tenere in mano tutto il meccanismo illecito pur essendo quasi tutti colpiti da Daspo o da altre forme di restrizione.