Ardenti (Lega): "Passo in avanti per i posti Hospice nel ponente genovese"

“Ieri in Regione si è riunita la V commissione Controlli e Verifica attuazione delle leggi, che deve esaminare l’iter previsto dalla mozione sulla realizzazione della struttura, votata e approvata all’unanimità dal consiglio regionale nella seduta consiliare del 26 giugno 2018" commenta Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.

"Durante la Commissione è emerso il proficuo lavoro fatto in un anno di intensa attività da parte dell’Asl e del suo responsabile delle cure palliative, Flavio Fusco, nella valutazione delle esigenze di cura sul territorio genovese. I dati più rilevanti risultano il disequilibrio di offerta verso l’estremo ponente e levante cittadino e le esigenze di potenziare e riorganizzare più le cure domiciliari che il numero dei posti letto".

"Inoltre, è stato sottolineato quanto la tragedia del crollo del Ponte Morandi abbia reso complesso il lavoro del personale dedicato. In tal senso, ringrazio tutto il personale sanitario che ha contribuito, con sacrificio e spirito di servizio, ad affrontare le difficoltà sul territorio. Auspico che ora il dialogo tra i responsabili dell’Asl3 e quelli dell’associazione Gigi Ghirotti sia utile e vantaggioso per la nostra comunità".

"In particolare, per trovare le giuste sinergie che dovranno dare risposta alle esigenze di cure domiciliari, che il dottor Fusco ha evidenziato in commissione regionale - conclude - Anche da parte nostra, c’è il massimo impegno e la massima collaborazione affinché vengano attivati i posti Hospice che risultano mancanti”.