Boom di richieste per gli alloggi ARTE nelle residenza "Balbontin" a Savona: entro fine anno le assegnazioni

Si sono chiusi i due bandi indetti dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della provincia di Savona (ARTE) per la vendita e la locazione degli alloggi situati nel nuovo complesso residenziale "Balbontin" a Savona.

Come da previsione, sono state tantissime le richieste di informazioni fatte pervenire da persone interessate alle due soluzioni proposte, a differenza di quanto accaduto in passato la scelta dell'Azienda Regionale è stata quella di pubblicare dei bandi che potessero rispondere alle esigenze della popolazione, ma con paletti molto precisi per avere una procedura più snella in fase di assegnazione.

Il requisito fondamentale inserito nel bando, e previsto dalla normativa vigente, era il possesso di un reddito che potesse sostenere l'affitto dell'alloggio. Si arriverà ad una graduatoria entro la fine dell'anno: il prossimo 24 settembre si insedierà la commissione, costituita da un funzionario del Comune di Savona e da un rappresentante di un’importante organizzazione sindacale degli inquilini, che ha il compito di valutare tutte le domande pervenute, il possesso dei requisiti e la definizione della graduatoria.

In totale le domande di affitto protocollate entro i termini sono state 82, a fronte di 40 alloggi a bando.

Tutti i locali sono situati a Savona in piazza Garelli (civici 2-4-6-8-10) all'interno del nuovo complesso residenziale "Balbontin": quattro torri (per un totale di 172 alloggi di cui 64 destinati alla vendita libera e 50 alla vendita convenzionata) un'area interrata, una nuova viabilità carrabile, spazi collettivi a verde e parcheggi.

Arte Savona informa che nei prossimi mesi saranno pubblicati dei nuovi bandi sia per la vendita libera sia per l’affitto a canone moderato dedicati alle forze dell'ordine, inoltre si informa che ci sarà tempo fino a fine settembre per partecipare al bando per i lotti commerciali ubicati al piano terra dell'edificio".