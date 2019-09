Loano, al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

Sono iniziati in questi giorni gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade di Loano.

Ricordano il sindaco Pignocca e l'assessore alla polizia locale Enrica Rocca: “La segnaletica, sia quella orizzontale che quella verticale, è il primo strumento a disposizione dei conducenti e dei pedoni per orientarsi per strada. Perciò è necessario mantenerla sempre ben visibile ed in buone condizioni”.

“Per questo motivo, come amministrazione ed in accordo con il comando della polizia locale, per il 2019 abbiamo deciso di investire 30 mila euro in lavori di ritracciatura della segnaletica orizzontale. Per il 2020 la cifra sarà ancora superiore e pari a 35 mila euro”.

Nelle giornate di lunedì e martedì scorsi sono state ridisegnate le linee di mezzeria, le linee di margine, le “zebre” degli attraversamenti pedonali, i rallentatori ottici e le isole di traffico nella zona di via Pontassi, ma nei prossimi giorni verranno effettuati interventi simili in diverse zone del territorio comunale.