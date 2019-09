Bandi per favorire il commercio: tutte le informazioni utili in Confcommercio Savona

Si aprono il 24 settembre due nuovi bandi a cura della Filse, la finanziaria della Regione Liguria, a sostegno delle piccole e medie imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande.

Possono beneficiare di questi bandi le imprese commerciali che esercitano una delle seguenti attività: vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, rivendita di generi di monopolio, rivendita di stampa effettuata in punti vendita esclusivi, rivendita di prodotti farmaceutici.

Sono ammissibili le spese per interventi edilizi, acquisto e installazione di impianti, arredi e attrezzature. Un capitolo ad hoc per gli ambulanti con l’acquisto di automezzi attrezzati a negozio. La Confcommercio di Savona mette a disposizione delle aziende uno sportello dedicato per le informazioni necessarie e l’istruzione della domanda.

Info: fidicomtur@confcommerciosavona.it

Tel :0198331346