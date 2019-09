La Liguria avvia corsi per "accompagnatore turistico"

La Giunta della Regione Liguria ha approvato l’Invito “Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la realizzazione di corsi per Accompagnatori Turistici già in capo all’Organismo formativo Progettazione e Innovazione (PEI) in liquidazione volontaria”.

Questo Invito nasce dall’esigenza di tutelare l’utenza che si era candidata alla frequenza dei corsi di Accompagnatore Turistico assegnati a seguito dell’Avviso “Formare al Turismo” al PEI, organismo attualmente in stato di liquidazione volontaria con conseguente cessazione di ogni attività e rinuncia alla “totalità dei corsi di attribuzione esclusiva o in ATS”.

L’Invito intende, pertanto, selezionare candidature presentate da Organismi formativi in possesso dei requisiti necessari a norma di legge che intendano proseguire, a partire dalle prove di selezione dell’utenza che ha regolarmente presentato domanda, e completare le attività formative in oggetto.

Si inserisce, come l’Avviso iniziale, nel più ampio programma di interventi previsti per il settore, avviato dalla Regione Liguria nel luglio 2017 con il Piano del turismo 2020 e, più in particolare, nel processo di condivisione avviato con le Parti sociali e confluito nel Patto per il lavoro approvato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2018, finalizzato ad avviare misure sperimentali a sostegno delle aziende turistiche e a creare maggiore e più duratura occupazione nel settore.

Le candidature dovranno pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet www.fse.regione.liguria.it nella sezione “bandi del fondo sociale europeo 2014-2020”.

Le attività dovranno essere attivate entro e non oltre il 15 dicembre 2019.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo formazione.orientamento@regione.liguria.it.