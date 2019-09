Piaggio Aerospace: incontro sindacale presso l'Unione Industriali di Savona

L'Unione Industriali di Savona rende noto che, presso la propria sede di via Gramsci 10, si svolgerà un incontro sindacale con le RSU di Piaggio Aerospace Industries di Villanova d'Albenga e di Genova, le segreterie delle Federazioni provinciali Fiom-Cigl, Fim-Cisl e Uilm-Uil di Savona e Genova e la direzione dell'azienda fissato per le 14.30 del 19 settembre.

Tra gli argomenti sul tavolo per il rilancio dell'azienda, uno dei temi portanti sarà quasi certamente il drone P-1HH "Hammerhead", per il quale sembra intravvedersi uno spiraglio positivo da parte del governo attualmente in carica.