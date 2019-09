Croce Bianca Andora: aperto il bando per aderire al Servizio Civile Universale

Sono 39.646 i posti disponibili per diventare operatori volontari in uno dei 3.797 i progetti di servizio civile universale che saranno realizzati sul territorio nazionale ed estero.

In particolare, attraverso il Bando verranno scelti: 20.223 operatori volontari in 1.454 progetti presentati al Dipartimento da realizzarsi in Italia; 951 operatori volontari in 130 progetti presentati al Dipartimento da realizzarsi all’estero; 2.196 operatori volontari in 167 progetti presentati al Dipartimento che prevedono “misure aggiuntive”, ossia un periodo di permanenza fino a tre mesi in un altro Paese UE o un periodo di tutoraggio ma anche strumenti per favorire la partecipazione di giovani con minori opportunità; 16.276 operatori volontari in 2.046 progetti presentati alle Regioni e Province autonome, da realizzarsi nei rispettivi territori.

Se hai un'età compresa tra i 18 e i 28 anni puoi aderire al Servizio Civile Universale presso la Croce Bianca di Andora con una durata di 12 mesi, un impegno di 25 ore a settimana ed una retribuzione mensile di 433 euro. C'è tempo fino alle ore 14:00 del 10 ottobre 2019.