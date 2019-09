Festa Sociale del CAI di Savona con polentata e giochi per bambini

La cittadinanza savonese è invitata a partecipare alla festa sociale organizzata dal Club Alpino Italiano di Savona che si terrà il 29 settembre al Rifugio Savona (Garessio), dove, in allegria, si potranno gustare vari tipi di polenta con diversi condimenti (salsiccia, formaggi, spezzatino), il tutto annaffiato da un po’ di vino e bevande varie.

Per un po’ di divertimento in più ci saranno la lotteria e, per i bambini, la possibilità di partecipare gratuitamente alla palestra di arrampicata oltre a un simpatico laboratorio di creazione di figure con erba e fieno (cuori, fiori, ecc.).

La partecipazione alla festa sarà gratuita per i soci CAI e per i bambini fino a 12 anni; per tutti gli altri (non soci CAI di età superiore ai 12 anni) la quota, da pagarsi in contanti in loco, sarà di € 5 e comprenderà polenta e bevanda.

Per chi ha piacere di fare il viaggio insieme o non conosce il posto, la partenza sarà alle ore 8 dal parcheggio della piscina di Legino, mentre con tutti gli altri ci si ritroverà direttamente al Rifugio Savona. Per poter partecipare è necessario prenotarsi alla pagina https://www.caisavona.it/festa-sociale-al-rifugio-savona/