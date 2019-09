Sul Lungomare degli Artisti l'evento "Albissola Marina in Sport"

Sabato 21 settembre nel Lungomare degli Artisti per la manifestazione delle associazioni sportive albissolesi denominata “Albissola Marina in Sport", dove le realtà associative sportive locali parteciperanno con prove e dimostrazioni.

Commenta Annamaria Pomarici, consigliere delegato allo sport e tempo libero: "Da diverso tempo le Associazioni richiedono al Comune l’organizzazione di un evento utile alla promozione di Albissola Marina come città del benessere, del vivere sano, oltre che alla promozione delle Associazioni stesse, in maniera tale da presentarsi al pubblico, far conoscere il proprio sport ai cittadini ed invogliarli a praticarlo. Durante l’estate abbiamo lavorato con le Associazioni e le palestre sportive locali, per predisporre un programma della manifestazione che sarà caratterizzata da esibizioni, momenti di insegnamento e prova gratuiti aperti alla cittadinanza, con la possibilità per le Associazioni e Federazioni sportive di allestire stand informativi. Proprio per tale motivo, le diverse realtà associative si concentreranno invece sulle prove aperte a tutti (adulti, ragazzi e bambini), in maniera tale che ciascuno possano effettuare una scelta consapevole. La sfida di questa prima edizione di 'Albissola Marina in Sport' vuole essere quella di mettere a sistema tutte le realtà sportive albissolesi, contribuendo alla loro promozione e divulgazione”.

Sabato 21 settembre il Lungomare degli Artisti e il centro cittadino verranno invasi dalle associazioni sportive locali che, proporranno la propria attività nell’ambito della prima edizione di “Albissola Albissola Marina in Sport".

Questa la programmazione: tra le ore 9.00 e le 12.00 partenza in piazza del Comune per passeggiata non agonistica (camminata di difficoltà media) a cura di OSA Outdoor Sport Activity. Nel pomeriggio tra le 14.30 e le 17.00 chiunque potrà provare i vari sports con gli istruttori presenti nei numerosi stands collocati presso il Lungomare degli Artisti. A seguire in Pza della Concordia, ci sarà la conclusione della giornata con lo spettacolo a cura di PASSODANZA A.S.D e consegna di gadget.

Si tratta di un evento per celebrare lo sport albissolese , con promozione delle diverse realtà presenti sul nostro territorio. Tante le attività proposte: danza, arti marziali come karate, ginnastica, tennis, pallacanestro, twirling, baseball, dama, golf, beach volley, calcio, vela e windsurf e gli altri sport di gruppo, per un totale di 15 realtà sportive che saranno presenti alla manifestazione.

Prosegue Luigi Silvestro, assessore all’attuazione del programma: "Questa amministrazione comunale ha nel proprio programma l’obiettivo di puntare molto sullo sport non solo come elemento imprescindibile per la convivialità e l’educazione alla buona salute, e questa manifestazione vuole essere il primo passo verso questo indirizzo”.

"Le finalità di questa iniziativa sono molteplici: innanzitutto promuovere le stesse Associazioni sportive locali, sensibilizzando, inoltre, i cittadini di tutte le età verso le buone pratiche dello sport: benessere fisico, socialità e aggregazione ma poi iniziare a spostare in avanti la stagione turistica anche con l’obiettivo di avere una maggiore ricaduta economica a beneficio delle attività commerciali. Sabato 21 settembre assisteremo a una grande giornata di sport grazie alla disponibilità delle numerose associazioni locali del settore e all’attivismo della consigliera Annamaria Pomarici" aggiunge Silvestro.

Conclude Roberto Bragantini, consigliere delegato allo sport outdoor: "Una bella iniziativa che promuove la sana pratica delle attività sportive outdoor per tutto l’anno sia in mare che nel nostro magnifico entroterra tutto da scoprire”.