Terzo incontro con le #invasionidigitali al Forte San Giovanni a Finalborgo

Le #invasionidigitali non hanno età. Una visita o un gioco, grandi e piccoli “invasori” pronti a radunarsi per condividere il terzo appuntamento con la storia e la cultura del Finalese. Domenica 22 settembre 2019 le Invasioni Digitali tornano in Liguria a Finalborgo, una divertente esperienza di scoperta del patrimonio culturale che può essere condivisa dai partecipanti attraverso i social e i tag ufficiali dell’iniziativa.

Non esistono limiti di età per partecipare, un particolare momento di coinvolgimento sarà dedicato ai più piccoli, lasciando spazio alla creatività per vestire gli abiti medievali e raccontare uno dei Borghi più Belli d’Italia. Ancora una volta l’invito a partecipare arriva dall’Associazione culturale “Centro Storico del Finale”, già impegnata in altre attività per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale,in collaborazione con il Polo Museale della Liguria (MiBAC). Nei giorni di celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio, Finalborgo è pronto ad accogliere diverse forme di fruizione del territorio e dei suoi beni.

La visita guidata è gratuita e sarà condotta da “capi invasori” tra le mura del borgo medievale, poi lungo la storica Strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni. “Dopo il successo delle trascorse Invasioni Digitali - spiegano Luigi Cipriani e Lucia Muscari Tamaioli dell’Associazione “Centro Storico del Finale” - il desiderio è di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, per trascorrere un piacevole pomeriggio, nel racconto condiviso delle nostre risorse e tradizioni”.

Ogni appuntamento con gli “invasori” si rinnova, spiega l’Ambassador perla Liguria Angela Tanania, perché le Invasioni Digitali sono occasioni uniche per conoscere e promuovere i luoghi della cultura, creare nuove relazioni. Per informazioni su come organizzare una invasione è possibile scrivere a: info@invasionidigitali.it

Si consiglia la registrazione sul sito invasionidigitali.it (segui le istruzioni su “diventa invasore”), per ogni informazioni sulla visita o su come iscriversi: +39 338 1276580 oppure liguria@invasionidigitali.it

Domenica 22 settembre 2019 il ritrovo per i partecipanti sarà alle ore 16:00 in Piazza di “Porta Testa” a Finalborgo, parcheggio in viaCalice. Si raccomanda la puntualità per iniziare il percorso guidato di visita previsto alle ore 16:30. Si consiglia un abbigliamento e scarpe comode, il dislivello stimato dalla piazza Porta Testa al Forte San Giovanni è circa 70 metri, lunghezza del percorso 930 metri (percorso facile).