Vado, tutto pronto per la Festa della Sostenibilità

Sabato 21 settembre è in arrivo a Vado Ligure la Festa della Sostenibilità, un evento ricco di iniziative gratuite ed aperte a tutti per trascorrere una giornata divertente, creativa e sostenibile.

Si comincia dalla mattina, armati di smartphone o fotocamera, con la maratona fotografica. Il pomeriggio, laboratorio creativo sul cibo per bambini e non solo; e per tutto il giorno, all'angolo creativo "Goal 12", si potrà contribuire ad un'opera collettiva portando con sé piccoli materiali di scarto.

Ecco il programma: A spasso con l'obiettivo: maratona fotografica dalle 9.30 alle 16.00 Una maratona fotografica a tema ambientale aperta a tutti, con qualsiasi mezzo fotografico digitale, dallo smartphone alla fotocamera. Tre temi a sorpresa saranno svelati durante la maratona, sfidando i partecipanti ad esplorare Vado e scattare foto che raccontino le tematiche in modo originale, divertente, creativo. E’ possibile partecipare da soli o in squadre. Sarà premiata una foto per ogni tema assegnato, ma anche la foto più votata su facebook e la migliore foto per la categoria ragazzi.

Laboratorio "Le storie nel piatto” dalle 15 alle 17.30 Laboratorio creativo sul cibo e la sostenibilità ambientale, per bambini (e non solo). Gli ingredienti del laboratorio sono piatti biodegradabili, scarti e avanzi di cibo e fantasia. Il proprio piatto diventa una pagina, su cui ogni bambino “scriverà” la propria storia. Una storia a kilometro zero, fatta di avanzi, legumi, semi, erbe aromatiche e immaginazione. Al termine ognuno potrà portare con sé la propria opera: un lavoro a impatto zero, che si biodegraderà senza produrre rifiuti e che, portando semi su di sé, potrà anche essere seminato e trasformarsi in una piccola pianta

Goal 12 - Angolo creativo per tutti dalle 9.30 alle 18 Porta con te alcuni scarti e rifiuti “leggeri”: carta, stoffa, tappi, cannucce, piccoli oggetti. Potrai aggiungere il tuo “pezzetto” ad un’opera collettiva, un grande quadro sull’ambiente e il riuso, un invito per tutti perché ognuno faccia “la sua parte”.

In cado di pioggia l'evento è rimandato a sabato 28 settembre. L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, nell’ambito delle iniziative legate alla Carta di partenariato Pelagos e di “Puliamo il Mondo”. Progetto realizzato nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.